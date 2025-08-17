◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―ＤｅＮＡ（１７日・バンテリンドーム）【ＤｅＮＡ】１（右）蝦名、２（中）桑原、３（左）佐野、４（三）宮崎、５（一）ビシエド、６（捕）戸柱、７（二）林、８（遊）京田、９（投）藤浪【中日】１（中）岡林、２（二）樋口、３（右）上林、４（一）ボスラー、５（三）板山、６（左）駿太、７（捕）宇佐見、８（投）松葉、９（遊）土田