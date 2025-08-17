◆米大リーグドジャース６―０パドレス（１６日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ナ・リーグ西地区の首位攻防戦第２ラウンドは、初戦を落として同率首位に追いつかれたパドレスが完封負けで連敗。今月１２日（日本時間１３日）に首位ドジャースに並ぶと、１３日（同１４日）には４月以来の単独首位に立ったが、わずか４日で２位陥落となった。初回から“ミス”連発で２回までに大量リードを許す苦しい