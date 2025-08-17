17日の札幌5R・2歳新馬戦（芝1800メートル）は、武豊騎乗の2番人気ジャスティンシカゴ（牡＝宮田、父スワーヴリチャード）が鮮やかに逃げ切った。スタートを決めるとすんなりハナへ。1000メートル通過64秒8のマイペースを刻むと、直線では追い上げたジーティーメティオ（2着）を首差振り切った。武豊は「まだ子どもっぽいところはあるが凄くいい跳びだし、こういう馬場（やや重）も気にしなかった。着差以上に余裕もありまし