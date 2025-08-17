◇プロ野球セ・リーグ巨人-阪神(17日、東京ドーム)巨人と阪神の3連戦の第3戦。両チームのスタメンが発表されました。前日、2安打に終わり2塁に到達することすらできなかった巨人打線は、野手3人を変更。2番・センターに若林楽人選手、6番・キャッチャーに岸田行倫選手、7番・ファーストに大城卓三選手が入りました。対する阪神の先発・才木浩人投手は、巨人戦昨年から続けて31イニング無失点を継続中です。その難敵相手にスタメ