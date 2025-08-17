アイドルグループ・日向坂46の正源司陽子（18歳）が、8月16日に放送されたラジオ番組「正源司陽子のオールナイトニッポン0」（ニッポン放送）に出演。ラジオの前にオードリーと話をして「とってもキュンキュンしました」と語った。日向坂46・正源司陽子が「オールナイトニッポン0」のパーソナリティを務めることとなり、リスナーから、日向坂46の冠番組でMCを務めているオードリーに、挨拶はしたかどうか尋ねるメールが寄せられた