メ～テレ（名古屋テレビ） 三重県熊野市では、17日夜、恒例の「熊野大花火大会」が行われます。 七里御浜海岸で行われる「熊野大花火大会」では、約1万発が打ち上げられます。 観光協会などによりますと、2024年は約16万人が来場したと言うことです。 海に半円形の花を咲かせる「海上自爆」や、国の名勝天然記念物鬼ヶ城の岩場などを利用する「鬼ヶ城大仕掛」など、魅力が満載です。 メ～テレでは、午後7時