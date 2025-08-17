声優・俳優の津田健次郎（54）が16日放送の日本テレビ「アナザースカイ」で、苦節時代や仕事へのスタンスを語った。低音の美声で声優としてブレークし、今や朝ドラ出演など俳優としても引っ張りだこの津田。19歳で劇団に所属し、役者としてスタートしたが鳴かず飛ばず。声優業を始めて「31歳ぐらいから、やっとバイトを辞められた」と明かした。MC・今田耕司に声優としてブレークした際に「複雑な気持ちになるもの？」と問わ