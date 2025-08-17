“メガドル”として知られるタレントの時東ぁみ（37）が17日、自身のインスタグラムを更新し、雑誌『FRIDAY』に掲載されたグラビアのオフショットを公開した。【写真】黒の“下着姿”で37歳の美ボディを披露した時東ぁみ時東は「今オフショット載せなかったら、いつ載せるんだっっっ！」とコメントを添え、黒のランジェリー風衣装でポーズを決めた撮影カットを披露。「こういうポーズのときもトレーニングしててよかった〜って