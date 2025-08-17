四国森林管理局（高知市）と中国四国地方環境事務所（高松市）、四国自然史科学研究センター（高知県須崎市）は、２０２４年度の四国内におけるツキノワグマの生息調査結果を公表した。徳島県の剣山山系から香美市に至る周辺で、これまで１６〜２４頭が生息すると推定されている中、最低でも２６頭を識別した。調査開始以来で最も多く、親子４組も確認されたといい、同局は「繁殖も行われ、地域個体群は維持されている」とみてい