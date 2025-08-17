75歳の吉永みち子さんは、子どもと同居せず、長年ひとり暮らしを続けています。今の生活に至るまでの葛藤や、これから先の暮らしの準備、子どもとのかかわり方などについて、遠距離介護の取材を重ねてきた太田差惠子さんと語り合いました。（構成：村瀬素子撮影：本社・武田裕介）【写真】親は弱い立場に追い込まれていくことが多いと語る太田差惠子さん* * * * * * *物理的な距離が精神的自立への近道太田吉永さんは、お子さ