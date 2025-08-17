◇MLB ドジャース 6-0 パドレス(日本時間17日、ドジャー・スタジアム)ドジャースが同率首位に並ぶパドレスとの2戦目に完封勝利。単独首位に再浮上しました。前日の試合に僅差で勝利し、同率首位に並んでいたドジャース。初回、大乱調を見せるパドレス先発ディラン・シース投手から3者連続四球を選ぶなど1アウト満塁の好機を迎えます。この場面でテオスカー・ヘルナンデス選手の犠牲フライから1点を先制すると、なおも2アウト満塁か