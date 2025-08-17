株式会社スペースエイジは、ロバート秋山氏プロデュースの体モノマネTシャツ「BOTY」シリーズより、ジュラシック・ワールド最新作『復活の大地』公開に合わせ、人気恐竜デザインTシャツ全5種の受注を8月6日(水)より開始しました。裾をめくると恐竜の顔が現れる遊び心あるデザインで、キッズサイズもあり、親子で映画の興奮をそのまま楽しめます♡ 大胆デザイン！ジュラシック・ワールド