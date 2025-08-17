¡Ø¥ª¥ì¤¿¤Á¤Ò¤ç¤¦¤­¤óÂ²¡Ù¡ØË®¤Á¤ã¤ó¤Î¤ä¤Þ¤À¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ç³èÌö¤·¤¿»³ÅÄË®»Ò¤µ¤ó¡£¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤Ê¤¤Æü¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Û¤É¡¢°ì»þÂå¤òÃÛ¤¤¤¿»³ÅÄË®»Ò¤µ¤ó¤Ï¸½ºß65ºÐ¡£º£Ç¯¤Ï·ÝÇ½À¸³è45Ç¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤ÎÇ¯¤À¤È¤¤¤¦¡£ºòÇ¯¡¢ÆüËÜ´î·à¿Í¶¨²ñ¤Î²ñÄ¹¤Ë½¢Ç¤¡£¼«Ê¬¤Ï±é·Ý¤Î¿Í¡ª¤È¸À¤¤ÀÚ¤ëË®»Ò¤µ¤ó¤À¤¬¡¢¤³¤Î²Æ¤Ï¡¢22Ç¯¤Ö¤ê¤ËÉñÂæ¤ÎºÂÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¤È¤¤¤¦¡£¹ó½ë¤ÎÃæ¡¢ÉñÂæ·Î¸Å¤Î¹ç´Ö¤òË¥¤Ã¤Æ¡¢º£¤Î¿´¶­¤òÄ°¤¤¤¿¡Ê¹½À®