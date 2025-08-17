○ドジャース6−0パドレス●＜現地時間8月16日ドジャー・スタジアム＞ロサンゼルス・ドジャースが同地区パドレスとの首位攻防戦を2連勝。ナショナル・リーグ西地区の単独首位に返り咲き、2位パドレスと1ゲーム差をつけている。初戦を制したドジャースは初回、先頭の大谷翔平から3者連続四球でいきなり満塁と走者を溜めると、5番テオスカー・ヘルナンデスの右犠飛、7番マイケル・コンフォートの2点適時打で幸先良く3