『オレたちひょうきん族』『邦ちゃんのやまだかつてないテレビ』など数々のバラエティー番組で活躍した山田邦子さん。テレビで見ない日はないというほど、一時代を築いた山田邦子さんは現在65歳。今年は芸能生活45年という節目の年だという。昨年、日本喜劇人協会の会長に就任。自分は演芸の人！と言い切る邦子さんだが、この夏は、22年ぶりに舞台の座長を務めるという。酷暑の中、舞台稽古の合間を縫って、今の心境を聞いた（構成