◆第１０７回全国高校野球選手権大会第１２日▽３回戦沖縄尚学５―３仙台育英＝延長１１回タイブレーク＝（１７日・甲子園）仙台育英（宮城）は沖縄尚学（沖縄）に延長１１回タイブレークの末に敗れ、８強入りを逃した。試合後、須江航監督は「全てが出ましたから、何の言い訳もなく、敗退して学びに変えられる。沖縄尚学さんを１２０％応援して、決勝戦まで見届けたいです」とエールを送った。また、暑さ対策のため今大