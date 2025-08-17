最大9連休のお盆休みをふるさとで過ごした人たちのUターンで、鹿児島空港は朝から混雑しています。 鹿児島空港のチェックインカウンターは荷物を預ける人などで長い列ができ、出発ゲートではお盆休みを一緒に過ごした家族らが別れを惜しんでいました。 （東京へ）「ばぁばとじぃじ（に会った）」「川で遊んだ」 （大阪へ）「マンゴーとか（を食べた）」「おじいちゃんがつくってくれたチャーシュ