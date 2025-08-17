日向灘で17日朝、地震があり、宮崎県内で最大震度4、鹿児島県内でも震度3の揺れを観測しました。 気象庁によりますと、17日午前6時13分ごろ、日向灘を震源地とするマグニチュード5.8の地震がありました。 この地震で、震度3を鹿児島市、鹿屋市、霧島市など県本土の広い範囲で観測しました。 津波の発生はなく、県によりますと、この地震による被害の情報は入っていません。 ・ ・ ・