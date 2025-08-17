17日の予想最高気温は、岐阜で37度、名古屋で36度などと、東海地方は各地で猛烈な暑さになる見込みです。 【写真を見る】きょうも東海地方は猛烈な暑さに岐阜市37度、名古屋市36度予想東海３県に熱中症警戒アラート 名古屋市内は17日も青空が広がり、朝から気温がぐんぐん上がり、午前11時までに34度を超えたほか、各地で30度を超える厳しい暑さになっています。 予想最高気温は、岐阜市で37度、名古屋市と三重県伊賀