基礎代謝が爆上がりするアイソメトリック運動 1～8を呼吸を止めずに1セット（約1分）行うだけで、全身の血流が改善して、体温がアップ。体への負荷が少なく、その場でできるのに効果は抜群。毎日コツコツ行って、冷えにくい体をキープしましょう。 アイソメトリックとは？ 関節の角度を変えずに筋肉に力を入れるトレーニング。関節への負担を抑えながら短時間で効率よく筋肉を刺激でさるのが魅力。下半身