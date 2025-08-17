16日午前、北アルプス鹿島槍ヶ岳で登山中の女性が滑落し、17日になって救助されましたが、死亡が確認されました。死亡したのは愛知県小牧市の看護師の女性（51）です。女性は3人パーティーで15日に入山しましたが、16日に標高約2500メートルの八峰キレット付近で滑落、仲間から救助要請があったものです。17日午前になって救助されましたが、死亡が確認されました。