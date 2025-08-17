◇プロ野球セ・リーグ巨人ー阪神（17日、東京ドーム）前日の試合では阪神に完封負けした巨人。この日も今季3試合で、1点も奪えていない才木浩人投手との対戦となります。さらにホームランキングを目指しひた走る佐藤輝明選手は才木投手が投げた直近3試合でホームランを放っていて、この日も一発が見られるのか注目されます。巨人は岡本和真選手が前日に1軍復帰。ここから打線がどう復調していくかに期待がかかります。地上波の解