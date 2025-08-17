MLBでプレーする3選手が100打点に到達しました。日本時間16日の時点で、本塁打王争いを見せている2選手が100打点に到達。1人目はマリナーズのカル・ローリー選手です。この日は1点ビハインドで迎えた3回に第2打席を迎えると、勝ち越しの2ランHRを放ち46本塁打・100打点に到達。ア・リーグの本塁打ランキングで、2位につけるヤンキースのジャッジ選手に9本差をつけ、トップに君臨しています。さらに同日、フィリーズのシュワーバー