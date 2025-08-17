きょうは北日本は低気圧や前線が通過するため、日本海側を中心に雨脚の強まる所があるでしょう。東日本と西日本は晴れますが、山沿いは急に雷雨となる所がありそうです。予想最高気温です。全国的に平年より3℃から8℃くらいも高く、西日本や東日本を中心に猛暑日となる所があるでしょう。北日本もこの時季としては高い気温で、雨の影響もあり、厳しい蒸し暑さとなりそうです。【きょうの各地の予想最高気温】札幌:28℃釧路: