FC今治は17日、MF馬越晃(20)が福山シティFC(中国サッカーリーグ)に育成型期限付き移籍をすることを発表した。期間は2026年1月31日まで。馬越は今治の育成組織出身。2種登録時の2022シーズンにはJ3リーグ1試合に出場したが、トップ昇格した24シーズンからは公式戦出場はなかった。クラブ公式サイトを通じ、馬越は「トップ昇格してから思うような結果が出ず、悔しい気持ちでいっぱいですが新しい環境でチャレンジすることにし