[故障者情報]水戸ホーリーホックは17日、FW根本凌(25)の負傷を発表した。クラブ公式サイトによると、根本は16日のJ2第26節・ジュビロ磐田戦で負傷。茨城県内の病院で検査を行った結果、右腓骨骨折、右脛骨骨折と判明した。根本は近日中に手術を行う予定だという。根本は先月30日に湘南ベルマーレから水戸への完全移籍が発表されたばかり。加入直後のリーグ戦から3試合連続で試合に出場していた。