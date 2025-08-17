【モデルプレス＝2025/08/17】8月30日〜31日にかけて放送される日本テレビ系『24時間テレビ48』。ytv（読売テレビ）スペシャルサポーターとして出演する関西ジュニアの西村拓哉、嶋崎斗亜（※「崎」は正式には「たつさき」）、伊藤篤志、池川侑希弥、角紳太郎が、開催中の大阪・関西万博に関わるまざまな人に直撃取材を行う。【写真】万博会場で取材中の関西ジュニア◆関西ジュニア5人、万博に関わる人々に直撃取材今回の番組テー