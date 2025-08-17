8月16日、サウジアラビアのジッダで「FIBAアジアカップ2025」が開催。準決勝1試合が行われた。 3連覇を目指すオーストラリア代表（FIBAランキング7位）とイラン代表（同28位）が対戦。序盤からオーストラリアが主導権を握り、正確なピック&ロールやファストブレイクなどで一気に突き放す。第2クォーターではイランのチーム得点を9得点に抑えるディフェンスで51－29で前半を