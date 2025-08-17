17日の新潟4R・新馬戦（芝1800メートル）はスウィフトミモザ（牝＝辻、父ロードカナロア）が首差の接戦を制してデビューV。五分のスタートから中団の内ラチ沿いをリズム良く追走。直線でも内から鋭く伸びて外から迫る2着馬の追い上げを振り切った。津村は「攻め馬がいい動きだったので期待をしていたがまだ緩さがあった。競馬ではペースが遅かった分、最後の爆発力につながった。まだまだ良くなっていく。楽しみな馬」とさら