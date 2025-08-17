◆第１０７回全国高校野球選手権大会第１２日▽３回戦東洋大姫路―西日本短大付（１７日・甲子園）第３試合のスタメンが発表された。東洋大姫路（兵庫）の先発は甲子園初登板の森皐葵投手（３年）。西日本短大付（福岡）は２回戦に続き、原綾汰投手（３年）が先発する。両校のオーダーは下記の通り。【先攻・東洋大姫路】１（二）渡辺拓雲２（中）木本琉惺３（遊）高畑知季４（左）白鳥翔哉真５（一）高田瑠心６（右）見村