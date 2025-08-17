元ＮＨＫ職員でジャーナリスト、社会起業家のたかまつなな（３２）が１７日、ＳＮＳを通じて事実婚を発表した。同日に自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。お相手は同い年の元官僚「ヒデ」さんで、動画に登場。２人はマッチングアプリで出会ったと明かし、事実婚の理由も詳しく語った。「たかまつななより大事なご報告」と題した動画をアップ。白い可れんな衣装で出演したたかまつは「この度、結婚することになりました」と