◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―阪神（１７日・東京ドーム）巨人は１７日、阪神戦のスタメンを発表した。大城卓三捕手が「７番・一塁」でスタメン出場。５試合ぶりの先発となる背番号２４のバットに期待がかかる。先発マウンドは赤星優志投手。６月２９日のＤｅＮＡ戦（東京ドーム）以来、勝ち星から遠ざかっている右腕が、岸田行倫捕手とのバッテリーで勝利を狙う。以下、両チームのスタメン。【巨人】１番・右翼丸２番