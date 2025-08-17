女優の深田恭子（４２）が大好きな先輩女優とのツーショットを公開した。深田は１７日までに、自身のインスタグラムを更新。「久しぶりに大好きなありちゃんに会えましたいつもお会いする度パワーを頂ける頼もしく美しい先輩です」と記し、女優の観月ありさ（４８）と顔を寄せたショットをアップ。「今宵も色々なアドバイスやお話（伺えて）貴重な日でした私はありちゃんのＴＯＯＳＨＹＳＨＹＢＯＹ！が青春です