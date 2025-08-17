８月１７日の新潟４Ｒ・２歳新馬（芝１８００メートル＝１１頭立て）は、５番人気のスウィフトミモザ（牝２歳、美浦・辻哲英厩舎、父ロードカナロア）が、最後の直線で力強く抜け出して初陣を飾った。勝ちタイムは１分４９秒５（良）。五分のスタートから内ラチに寄せると先団を見る形。道中はスムーズに折り合った。直線では内へと進路を取ると、一気に末脚を爆発させて抜け出し、後続の追撃を首差退けた。津村明秀騎手は「攻