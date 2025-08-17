17日朝、宮崎県東方沖の日向灘を震源とする最大震度4の地震があり、鹿児島市や霧島市など県内の13の市と町でも震度3を観測しました。被害の情報は入っていません。気象庁によりますと17日午前6時13分ごろ宮崎県東方沖の日向灘を震源とする地震があり、宮崎県で最大震度4の揺れを観測しました。震源の深さはごく浅く、地震の規模を示すマグニチュードは5.8と推定されています。県内でも鹿児島市、霧島市、志布志市など1