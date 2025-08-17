16日（土）、インドネシアのスラバヤで2025女子U21世界選手権大会の準決勝が行われ、バレーボールU21女子日本代表はU21女子ブルガリア代表と対戦した。 予選ラウンドを無傷の5連勝で終え、プールDを1位で通過した日本は、ラウンド16でU21女子クロアチア代表戦に3-1で勝利。準々決勝のU21女子トルコ代表にもストレートで勝利し、準決勝でU21ブルガリア代表と対戦することになった。 第1セット、序