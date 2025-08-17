2025年上半期、文春オンラインで反響の大きかった記事を発表します。インタビュー部門の第2位は、こちら！（初公開日 2025/03/30）。【写真】「かちょすがマンションを売って8位にした」と噂になった、元AKB48のアイドルは…＊＊＊かつてAKB48の「選抜総選挙」の投票券や握手券を目当てにCDを合計3000万円以上購入し、TO（トップ・オタク）のひとりとして名を馳せたかちょす氏（53）。しかし現在通う地下アイドルは「