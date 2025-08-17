〈容姿に自信のなかった会社員→美しすぎるプリンセスに…“劇的イメチェン”に成功した20代女性が明かす、コスプレを始めて変わった心境〉から続く2025年上半期、文春オンラインで反響の大きかった記事を発表します。インタビュー部門の第3位は、こちら！（初公開日 2025/04/19）。【変わりすぎ!】容姿で陰湿なイジメ→“超かわいい”「プリンセス」に大変身した食用かぐやさんを全部見る＊＊＊ディズニープリンセスの