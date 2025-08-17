8月13日の中日戦は5回3失点で降板した巨人・田中将大(C)産経新聞社元中日監督の落合博満氏が8月17日、元DeNA監督の中畑清氏とともに、TBS系『サンデーモーニング』（日曜・午前8時）に生出演した。【動画】中日主軸の細川を見逃し三振に、田中将大の気合の入った投球シーンスポーツコーナーでは、巨人について、前日16日の「長嶋茂雄終身名誉監督追悼試合」での2安打完封負け、主砲・岡本和真の復帰を紹介。あわせて、田中将大