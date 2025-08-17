だが暗い面も見逃すことはできない。一部ファンの私生活侵害と過熱競争、無分別な誹謗は依然として問題として残っている。匿名のオンライン空間で悪質なコメントとファンダムの間の対立はアーティストとファン両方に傷を残す。健全なファンダム文化に向けて自らを守る自浄努力が必要だ。こうした二面性にもかかわらず、『デーモン・ハンターズ』のファンダム効果は文化芸術領域を超え都市マーケティング、観光、経済分野にまで広が