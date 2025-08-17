ネットフリックスのデジタルアニメ『Ｋ−ＰＯＰガールズ！デーモン・ハンターズ』が内外でブームを巻き起こしている。単純に楽しい娯楽作品にとどまらず、ファンダム（熱烈に推すファンら）による「善良な影響力」を前面に押し出した独特の世界観が特に目に付く。作中の主人公はファンダムの応援と支持に力を得て悪霊をはね除ける。話はファンタジーだが実は現実の中でファンダムが文化と社会に及ぼす力を隠喩的に見せる設定だ。こ