歌手の舟木一夫（80）が18日放送予定のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月～金、後1：00）に出演する。 【写真】7月に死去した盟友日本人女性として初の快挙も達成していた 青春ソングの定番「高校三年生」でデビューした頃は青春映画真っ盛り。舟木が出した曲のほとんどは映画の主題歌になり、俳優としても主演を務めた。なかでも、共演が多かったのが今年7月に亡くなった女優で冒険家の和泉雅子さん。当時の和