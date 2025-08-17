東海地方は8月17日、名古屋や岐阜など各地で35℃を超える厳しい暑さとなる見込みで、熱中症に注意が必要です。東海地方は午前11時半時点で、愛知県豊田市と三重県桑名市で35℃と、すでに猛暑日となっているところもあります。予想最高気温は名古屋で36℃、岐阜市で35℃となっていて、このあとも気温が上がり各地で厳しい暑さとなる見込みです。東海3県には「熱中症警戒アラート」が出されていて、気象台はエアコンの