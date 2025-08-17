8月10日に甲子園で記者会見を開いた広陵・堀正和校長(C)産経新聞社第107回全国高校野球選手権（甲子園）を大会途中で辞退した広陵（広島）は8月16日、学校の公式サイトに「本校及び本校の生徒に関するご指摘について」と題する声明を掲載。SNS上で拡散している誹謗中傷や加害行為の予告・煽動等に対して「法的措置を含めて対処いたします」との方針を明確にした。【画像・高校生編】押さえておきたい「2025ドラフトの目玉」たち