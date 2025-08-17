「ドジャース−パドレス」（１６日、ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は６点リードの六回、第４打席で日本人対決となった中、一邪飛に倒れた。パドレス・松井裕樹投手との対戦となった大谷。初球のインハイをフルスイングするもファウルに。２球目の変化球にタイミングを外され、打球は一塁のダグアウト付近へ。アラエズが身を乗り出してキャッチする好プレーもあり、軍配は松井に上がった。今季は４打数ノーヒットと