■ダイヤモンドリーグ（DL）第12戦 シレジア大会（日本時間16〜17日、シレジア）【一覧】9月13日開幕『東京2025世界陸上』日程＆出場選手陸上世界最高峰シリーズ戦ダイヤモンドリーグの第12戦シレジア大会。男子100mではブダペスト世界陸上100m&200m2冠、昨年のパリオリンピック™100m金メダリストのN.ライルズ（28、アメリカ）が出場。今季ベストの9秒90をマークし2着でフィニッシュした。1着はK.トンプソン（24、ジャマ