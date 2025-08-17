青森・むつ市の住宅で男性が死亡していたのが見つかった事件で、警察は刃物のようなもので刺されたことが死因だとし、殺人事件として捜査をしています。むつ市川内町の住宅で14日、坂井勇さん（75）が弟の自宅の居間で腹部から血を流して死亡しているのが見つかりました。司法解剖の結果、坂井さんは右脇腹付近を鋭利な刃物のようなもので刺されたことによる出血性ショックなどが死因と判明し、警察は殺人事件と断定し捜査していま