お笑いタレント宮川大輔（52）が17日までに更新された千原ジュニアのYouTubeチャンネルに出演。フジテレビ系不定期特番「人志松本のすべらない話」に言及する一幕があった。宮川は、ジュニアらがゲストを招いてトークする企画「スナックJ」に出演。宮川が収録現場に登場すると、ジュニアは「あんなに（宮川と一緒に）飲んでたのに、7〜8年？一切飲まへんかったよ」と話した。宮川も「『すべらない』（『人志松本のすべらない話』