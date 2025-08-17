声優の佐久間レイが、17日までにX（旧ツイッター）を更新。亡くなったことが16日に発表された声優の櫻井智さんをしのんだ。佐久間は「智ちゃん明るく前向きな姿勢を貫き通した強さは周りを思う優しさだったのでしょうね」とつづり、「ここ数年の貴女の笑顔は本当に輝いて綺麗でした命いっぱいに生きると決めた人の美しさですねまた空の上でキラキラのステージを企てて輝いて下さいねいつかまた合掌」と思いを伝えた。