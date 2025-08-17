エアアジアは、福岡〜台北/桃園〜コタキナバル線を8月15日に開設した。1日1往復を運航する。機材はエアバスA320neoを使用する。所要時間は福岡発が6時間50分、コタキナバル発が6時間35分。エアアジアとして初となる以遠権路線で、日本に初就航する。これによりグループでは、エアアジアX、タイ・エアアジアX、タイ・エアアジア、フィリピン・エアアジアをあわせた5社が乗り入れることになる。マレーシア・サバ州の接続性強化やコタ